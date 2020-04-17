Эргашев сообщил Вишневскому о наличии на складах СИЗ для медиков

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский получил ответ от вице-губернатора Олега Эргашева насчет средств индивидуальной защиты для медиков Петербурга, ответ чиновника депутат опубликовал в соцсетях.

Вишневский спрашивал о производстве и поставке средств индивидуальной защиты: медицинских масок, защитных костюмов, дезинфекторов и т.д. Депутата интересовало, поможет ли город сетям аптек в получении достаточного количества средств защиты для продажи и куда деваются маски, которых в аптеках и медучреждений не хватает.

В ответ Эргашев сообщил, что комитет не занимается закупкой средств индивидуальной защиты, это делают сами учреждения здравоохранения, контролировать закупки масок и их наличие в аптеке должно петербургское управление ФАС, и аптеки сами занимаются закупками масок и лекарств. Комитет при этом следит за поставщиками СИЗ и сообщает о них учреждениям.

Также Эргашев приложил к ответу таблицу, в которой сопоставлены данные по средствам защиты: ежедневная потребность, наличие на складе и фактический расход за день. Согласно ей, фактический расход меньше ежедневной потребности, при этом запас на складах достаточный.

"Как это объяснить? Не поставляют больницам то, что запасено, в нужном количестве? Логистика не работает? Или медики экономят все это, не будучи уверены в стабильности поставок?" - задался вопросом Вишневский.

На 17 апреля в Петербурге зафиксировано 1507 случаев заражения коронавирусом, в общем по России – 32 тысячи. Число заболевших в городе увеличилось на 424 человека, что в три раза превышает те же данные за день до этого.

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