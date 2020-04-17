ЗакС Петербурга снова пытается закупиться сувенирными часами

Законодательное собрание Петербурга не сдается в намерении приобрести часы для вручения на протокольных мероприятиях парламента и повторно объявляет закупку на сувениры. Первый раз тендеру с максимальной ценой контракта 482 тысячи рублей помешала эпидемия коронавируса и объявленные нерабочими дни.

Всего парламенту требуется 30 наручных и 46 настольных часов. Стоимость наручных варьируется от 5 910 до 7 906 рублей. Самые дорогие настольные часы - модель "Ника" - оцениваются в техзадании закупки в 13 550 рублей.

Изначально тендер был объявлен 16 марта. Но 27 марта на сайте госзакупок было опубликовано извещение об отмене процедуры "в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, являющейся обстоятельством непреодолимой силы", и во исполнение указа президента "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней".

Повторный поиск поставщика стартовал 15 апреля. Заявки принимаются до 23 апреля.

Ранее Заксобрание Петербурга объявило электронный аукцион на поставку 170 подарочных наборов с аккумуляторами, ежедневниками и флешками. Победителем стала Леся Орлова, которая с 2017 года уже неоднократно заключала контракты с парламентом.