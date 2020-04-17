Адвоката Абызова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы заключил под домашний арест адвоката Александра Вершинина по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, передает "МБХ медиа".

Мера пресечения будет действовать до 16 июня.

Вершинину предъявлено обвинение в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По некоторым данным, дело может быть связано с платой в 300 тысяч долларов за то, чтобы адвокат помог одному из криминальных авторитетов "решить" дело.

Вершинин представлял в суде интересы бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Также он участвовал в процессах полковника СК Михаила Максименко и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия.