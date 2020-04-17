В крупных петербургских парках усилили патрули

Комитет по правопорядку и законности усилил патрулирование зеленых зон, на период пандемии закрытых для прохожих, в том числе таких крупных, как Парк Победы и Удельный парк, сообщает пресс-служба городской администрации. По оценкам главы комитета Ольги Аришиной, мера стала фактически вынужденной, поскольку петербуржцы нарушают временные правила самоизоляции все чаще.

"Если сейчас все вместе мы проявим сознательность и дисциплину, то сможем избежать дополнительных более серьезных ограничительных мер, которые уже введены в некоторых регионах нашей страны", - предупредила она, обращаясь к горожанам.

Напомним, после недавних корректив, внесенных в постановление правительства, помимо полицейских фиксировать нарушения получили право также сотрудники профильного комитета Смольного.

Максимальный штраф за прогулку в неположенном месте составляет для обычного прохожего 30 тысяч рублей.