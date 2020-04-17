Первомай уходит на удаленку

Демократическая оппозиция из-за ситуации с коронавирусом и запрета массовых мероприятий не планирует в Петербурге никаких акций на 1 мая. Левые обдумывают альтернативные формы проведения Дня солидарности трудящихся. Нашлись и те, кто подал в Смольный заявки на проведение традиционных шествий по Невскому проспекту.

Первое мая - единственный день в году, когда власти Петербурга разрешают любым политическим силам - от крайне левых до крайне правых - пройти по Невскому проспекту и помитинговать в центре. По центральной магистрали города отдельными колоннами движутся не только политики, но и обманутые дольщики, защитники животных, радикальные художники и, конечно, простые трудящиеся, которым этот день и посвящен. Хотя движутся они из года в год в едином направлении - от площади Восстания в сторону Дворцовой площади - ни о каком единстве и солидарности всех этих социальных групп говорить не приходится. Даже рабочие одних и тех же предприятий зачастую идут порознь: кто-то по призыву профкома впереди, рядом с партией власти и городским руководством, а кто-то в рядах независимых профсоюзов и оппозиционных партий.

Но если раньше возникала хотя бы видимость общего людского потока, то Первомай 2020 года будет уникальным для современной истории города. Из-за эпидемиологической ситуации и введенных ограничительных мер былых массовых торжеств не состоится. Большинство организаторов праздничных колонн не намерены даже пробовать подавать заявки на шествия. Хотя запрет на проведение массовых мероприятий действует только до 30 апреля, количество зараженных коронавирусом неуклонно растет и ходят слухи о планах городских властей ввести пропускной режим. Мало кто сомневается, что ограничения продлят и на май.

Ежегодно первыми по Невскому проспекту идут члены лояльных властям профсоюзных объединений, а также примкнувшие к ним чиновники и представители "Единой России".

Крупнейшее провластное профобъединение Федерация независимых профсоюзов России 7 апреля приняло решение провести шествия и демонстрации под лозунгами "За права работников! За Конституцию!" и "Солидарность сильнее заразы". Они должны состояться в регионах, где массовые мероприятия разрешены. Петербургское отделение ФНПР, оценив ситуацию в городе, предпочло идти своим путем. Вместо шествия они планируют церемонию возложения цветов у проходной завода "Северная верфь", где в 1891 году социал-демократы организовали первую в Российской империи маевку. В то время предприятие называлось Путиловской верфью. Поддержит ли эту акцию петербургское отделение "Единой России", пока неизвестно. Но, если учесть, что отношения у партии власти и профбоссов в последнее время были натянуты, можно предположить, что нет.

В пресс-службе ФНПР ЗАКС.Ру сообщили, что это будет не единственная акция федерации в Петербурге. Планируются также дистанционные мероприятия, подробнее о которых пообещали сообщить позже.

КПРФ решила подать заявку на проведение первомайского шествия по Невскому проспекту. Руководитель петербургского горкома партии, депутат Заксобрания Ольга Ходунова сообщила ЗАКС.Ру, что формально повода для отказа у городских властей нет, так как запрет на проведение массовых мероприятий действует по 30 апреля. Однако, добавила она, у партии есть и запасной вариант - международная онлайн-конференция, посвященная правам трудящихся.

- Сейчас обостряется роль рабочего класса, потому что люди остаются без работы, сокращаются и социальные, и политические права простого человека, его право на труд. Обострение всех тех противоречий, которые свойственны капитализму, сейчас имеют достаточно острую форму. Да, мы готовы провести мероприятие в онлайн-пространстве, позовем представителей левых партий из других стран и будем обсуждать эти темы, - рассказала Ходунова.

Собственную заявку на шествие по Невскому проспекту города подала другая компартия - РКРП. Первый секретарь ее центрального комитета Степан Маленцов рассказал ЗАКС.Ру, что ранее Смольный не согласовал им запланированный на 22 апреля митинг в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина и теперь партийцы готовятся к новому отказу. Маленцов добавил, что в таком случае придется обдумать другой формат первомайского мероприятия. Он подчеркнул, что коммунисты намерены соблюсти все эпидемиологические рекомендации.

Возможность проведения первомайских мероприятий в интернете обсуждают и в других левых организациях. Так, о подготовке к онлайн-флешмоба сообщили представители движения "Марксистская тенденция". Подробности этой акции марксисты раскрывать не стали.

Пока не обсуждали планы на Первомай в коллективе Rupression, который два года подряд организовывал колонны в поддержку фигурантов дела "Сети" (признана террористической организацией и запрещена в России). Их акции на Первомаях 2018 и 2019 годов поддерживали анархисты, правозащитники и гражданские активисты.

Демократическая оппозиция в 2020 году не проводила совместных оргсобраний по поводу Дня трудящихся, сообщил ЗАКС.Ру исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. По его мнению, организовывать любые мероприятия в существующих условиях неправильно.

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский считает празднование Первомая единственной легальной возможностью пройти по центру города с актуальными общественно-политическими лозунгами. Если такой возможности нет, то и смысл в проведении приуроченных к этой дате мероприятий теряется, уверен депутат.

- Сейчас, когда фактически запрещены любые публичные мероприятия, мы свою позицию транслируем другими способами, - поделился Вишневский.

Основатель сообщества "Красивый Петербург" Красимир Врански рассказал, что последнее собрание по поводу предстоящего Первомая проводил со своими единомышленниками еще в марте. Уже тогда было понятно, что страну ждут ограничительные меры и потому вопрос больше не поднимался, отметил активист.

Сергей Еремеев

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