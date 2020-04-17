Карелия ограничит въезд в регион с 22 апреля

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, согласно которому въезд в республику будет ограничен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщается на сайте правительства Карелии.

С 22 апреля въезд автотранспорта из соседних областей – Архангельской, Вологодской и Ленинградской – будет осуществляться через пять контрольно-пропускных пунктов:

на 155-м километре автомобильной дороги А-121 "Сортавала";

на 270-м километре автомобильной дороги Р-21 "Кола";

на 45-м километре автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску;

на 394-м километре автомобильной дороги А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 "Кола";

на 354-м километре автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож.

На других дорогах движение будет прекращено.

Контролировать въезд транспорта в Карелию будут полицейские и сотрудники Росгвардии. Также полицейские будут контролировать въезд граждан в Карелию железнодорожным транспортом. Всех приезжающих предупредят об ответственности за неисполнение распоряжений в республике и обяжут заполнить анкету, указав паспортные и контактные данные, срок, адрес места пребывания, наличие признаков ОРВИ и контактов с заболевшими людьми.

На 17 апреля в Карелии известно о 15 случаях заражения коронавирусной инфекции. В республике действует режим самоизоляции, кроме прочего, уже запрещено движение общественного транспорта в регионе.