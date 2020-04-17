Соколов оказался самым богатым членом правительства Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов задекларировал общий доход за 2019 год в размере 247,9 млн рублей. Сведения о доходах, расходах и имуществе членов городского правительства вечером 17 апреля были опубликованы на сайте Смольного.

Соколову принадлежат доли в двух квартирах. Право на одну - площадью 127,2 кв. м - он делит вместе со своим несовершеннолетним ребенком. В другой - площадью 85,2 кв. м - его доля составляет две третьих. Чиновник также владеет пятью нежилыми помещениями и земельным участком. В его пользовании находится квартира площадью 336,2 кв. м, принадлежащая его жене.

Транспортных средств в собственности Соколова нет, а его супруга владеет автомобилям Mercedes Benz CLS и BMW 630, моторная лодкой и автомобильным прицепом. Также ей принадлежат два жилых дома площадью 437,8 и 121 кв. м, две квартиры площадью 336,2 и 40,4 кв. м, три земельных участка и два нежилых помещения.

Несовершеннолетний ребенок вице-губернатора помимо доли в квартире в России имеет в пользовании койко-место в Швейцарии.

Напомним, Соколов пришел на работу в Смольный в декабре 2019 года. До этого в течение полутора лет он занимал различные должности в руководстве строительного холдинга "Группа ЛСР", а еще раньше был министром транспорта России. В городском правительстве чиновник отвечает за комитеты по инвестициям, по развитию транспортной инфраструктуры, по транспорту и по развитию туризма.

По итогам 2018 года самым состоятельным членом правительства был вице-губернатор Владимир Кириллов, задекларировавший 5,8 млн рублей. Год спустя его доход остался на прежнем уровне.

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