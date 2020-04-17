Парфенов: Теперь Кремлю будет труднее агитировать за поправки в Конституцию

Публицист Леонид Парфенов выразил надежду, что, когда пандемия коронавируса пройдет и власть вернется к инициированной ею теме поправок в Конституцию, у нее возникнут сложности с рекламой этих законодательных изменений. Повторная агитация, прогнозирует журналист, способна заставить население всерьез задуматься и испытать скепсис: за поправками вроде внесения в Конституцию бога оно способно будет разглядеть главную в виде обнуления президентских сроков Владимира Путина.

"Очевидно, что требуются новые люди, новые силы, другой взгляд на мир, который совершенно изменился, и тут 20-летнее правление продлять, обнуляя - ну, это странно. В мире такие тектонические изменения, а мы все твердим, что надо сохранить стабильность. Какая стабильность? Нет никакой стабильности. Жизнь нестабильна и реагировать на нее можно только обновляясь, но не обнуляясь же", - высказался он в интервью "Дождю".

Даже если власть добьется своего, едва ли это, по словам Парфенова, получится совершить "кавалерийским наскоком" и так, что "никто и опомниться не успеет".

Первоначально всенародное голосование за поправки в текст основного закона хотели провести 22 апреля, но пандемия COVID-19 вынудила Кремль перенести его на неопределенный срок.