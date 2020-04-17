18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:57

Парфенов: Теперь Кремлю будет труднее агитировать за поправки в Конституцию

фото ЗакС политика Парфенов: Теперь Кремлю будет труднее агитировать за поправки в Конституцию

Публицист Леонид Парфенов выразил надежду, что, когда пандемия коронавируса пройдет и власть вернется к инициированной ею теме поправок в Конституцию, у нее возникнут сложности с рекламой этих законодательных изменений. Повторная агитация, прогнозирует журналист, способна заставить население всерьез задуматься и испытать скепсис: за поправками вроде внесения в Конституцию бога оно способно будет разглядеть главную в виде обнуления президентских сроков Владимира Путина.

"Очевидно, что требуются новые люди, новые силы, другой взгляд на мир, который совершенно изменился, и тут 20-летнее правление продлять, обнуляя - ну, это странно. В мире такие тектонические изменения, а мы все твердим, что надо сохранить стабильность. Какая стабильность? Нет никакой стабильности. Жизнь нестабильна и реагировать на нее можно только обновляясь, но не обнуляясь же", - высказался он в интервью "Дождю".

Даже если власть добьется своего, едва ли это, по словам Парфенова, получится совершить "кавалерийским наскоком" и так, что "никто и опомниться не успеет".

Первоначально всенародное голосование за поправки в текст основного закона хотели провести 22 апреля, но пандемия COVID-19 вынудила Кремль перенести его на неопределенный срок.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15 апреля, 12:55 Алтайские коммунисты проводят домашние пикеты с требованием отставки Путина

13 апреля, 17:56 Активисты обратились в СК из-за трат ЦИК на агитацию за поправки в Конституцию

9 апреля, 15:42 ЗАКС.Ру пока не получил ни одного разъяснения поправок в Конституцию от их сторонников

9 апреля, 15:11 От студентов университета "Синергия" потребовали участия во флешмобе о Конституции

7 апреля, 20:24 "Яблоко" призывает регионы вложить средства, выделенные на голосование по Конституции, в медицину

4 апреля, 15:49 Чупрунов пожаловался в прокуратуру на пропаганду конституционных поправок в вузе

3 апреля, 18:34 Виртуальный агитатор

2 апреля, 17:09 ЗАКС.Ру объявляет конкурс объяснений необходимости обнуления президентских сроков

2 апреля, 16:13 Прокурору Петербурга пожаловались на веб-агитацию за поправки в Конституцию

1 апреля, 16:56 Шульман: Противники поправок в Конституцию гораздо категоричнее их сторонников


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
20:28 На Пасху в древнем храме Старой Ладоги споет солист Мариинки

20:12 Смольный расширит список медработников, которым доплатят за лечение COVID-19

19:58 По уголовному делу о фейке про коронавирус допросили еще одного свидетеля

19:27 На грифонов на Банковском мосту надели медицинские маски

18:57 Парфенов: Теперь Кремлю будет труднее агитировать за поправки в Конституцию

18:54 Соколов оказался самым богатым членом правительства Петербурга

18:52 СПЧ сменил состав президиума

18:30 Карелия ограничит въезд в регион с 22 апреля

18:30 КГИОП оспаривает в суде работы в старинном доме на Васильевском острове

17:54 Первомай уходит на удаленку

17:53 В крупных петербургских парках усилили патрули

17:50 Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября

17:25 Дело бывшего чиновника Смольного о взятке передано в суд

17:20 В России тестируют пять вакцин от коронавируса

16:53 Адвоката Абызова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru