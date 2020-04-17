На грифонов на Банковском мосту надели медицинские маски

Руководство КГИОП оригинально отметило международный день охраны памятников и достопримечательных мест, который традиционно празднуется 18 апреля. Знаменитые грифоны на Банковском мосту поменяли свой облик: на них надели медицинские маски, в которых нынешней весной защищается от последствий пандемии коронавируса значительная доля петербуржцев.

"Надев на грифонов защитные маски, мы хотим обратить внимание на хрупкость человеческой жизни и материальной культуры. Сегодня во всем мире закрыты музеи и театры, сложно наслаждаться красотой города, недоступны объекты, на которых мы традиционно проводим экскурсии в рамках проекта "Открытый город". Тем не менее культурные проекты живут, время предоставляет другие возможности. Мы смотрим онлайн-постановки ведущих театров и виртуальные музейные выставки", - произнес в видеообращении глава комитета Сергей Макаров.

В пресс-службе комитета особо подчеркнули, что "наряжали" грифонов компетентные профессионалы, соблюдавшие все требования безопасности и никак не навредившие скульптурам.

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