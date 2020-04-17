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19:58

По уголовному делу о фейке про коронавирус допросили еще одного свидетеля

фото ЗакС политика По уголовному делу о фейке про коронавирус допросили еще одного свидетеля

Первое в России уголовное дело, возбужденное по факту публикации в соцсети фейков о коронавирусе, продолжает расследоваться. В его рамках 17 апреля сотрудники Следственного комитета допросили администратора паблика "Новости Сестрорецка" Дмитрия Ремизова, о чем пишет издание "МБХ Медиа".

"Следователь сообщил о твердом намерении передать дело в суд, поскольку оно находится на контроле в Москве", - рассказала адвокат Светлана Ратникова.

В рамках того же дела ранее как свидетеля допрашивали активистку Анну Шушпанову, которая распространила не понравившуюся силовикам информацию в другом паблике. Суть фейка состояла в том, что из медчуреждения врачи якобы отпустили человека с положительным результатом на коронавирус. В статусе свидетеля находится также петербуржец Андрей Романов. "Правозащита Открытки" оспаривает возбуждение дела в суде.

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