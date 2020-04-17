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20:12

Смольный расширит список медработников, которым доплатят за лечение COVID-19

фото ЗакС политика Смольный расширит список медработников, которым доплатят за лечение COVID-19

Администрация губернатора Петербурга 17 апреля сообщила, что выплаты за работу с больными COVID-19 получат не только медсотрудники стационаров, но и другие служащие здравоохранения. Глава города Александр Беглов поручил председателю комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу составить соответствующие списки до 25 апреля. До 27 апреля комздрав должен подготовить новое постановление с расширенным перечнем медработников, которые получат выплаты за работу с болеющими COVID-19 и с людьми, входящими в группу риска этого заболевания. 

Размеры премий будут зависеть от количества отработанных часов, сообщает пресс-служба администрации. По информации ведомства, точные суммы и сроки выплат определят сами медучреждения. 

Речь идет о выплатах только за период  с 16 по 31 марта. Деньги направят из бюджета города.

Напомним, ранее 17 апреля правительство города опубликовало постановление о выплатах медикам за работу с больными COVID-19. В документе отмечалось, что премии получат только те медицинские сотрудники, которые оказывают помощь зараженным в стационаре. При этом, в проекте документа до его принятия сообщалось, что выплаты полагаются и сотрудникам скорой помощи, и тем, кто кто оказывает первичную медико-санитарную помощь. В том документе был также перечислен конкретный размер выплат для каждой категории медработников. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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