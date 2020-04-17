На Пасху в древнем храме Старой Ладоги споет солист Мариинки

В Старой Ладоге митрополия решила отпраздновать Пасху нетривиальным способом. В церкви Святого Георгия, заложенной в XII веке, проведет концерт солист Мариинского театра Владимир Целебровский, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. С учетом того, что церкви закрылись для прихожан ввиду пандемии коронавируса, выступать и вообще находиться в помещении будет только он один. Все желающие смогут наблюдать концерт 19 апреля по видеотрансляции.

"Грядёт праздник светлой Пасхи. Служба в храмах будет совершаться без прихожан, но это не повод для того, чтобы впадать в уныние. Пасха — радостный праздник, и комитет по культуре также вносит свой вклад в праздничные торжества", - анонсировал мероприятие руководитель регионального комитета по культуре Владимир Цой.

Исполняться будут традиционные для одного из главных православных праздников песнопения.