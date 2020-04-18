Виталий Беженарь назначен главным акушером Петербурга

Руководитель клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Виталий Беженарь назначен главным внештатным специалистом акушером-гинекологом комитета по здравоохранению, сообщили в Смольном.

Своей основной задачей Беженарь пока считает борьбу с распространением коронавирусной инфекции в родовспомогательных учреждениях Петербурга. По его словам, еще одна задача – поддержать медперсонал, в том числе – обеспечив средствами индивидуальной защиты и обучив их правилам работы с зараженными пациентками.

Беженарь возглавляет кафедру акушерства, гинекологии и неонатологии ПСПбГМУ с 2016 года. Он - доктор медицинских наук, профессор.

Накануне советником губернатора на общественных началах стал Эдуард Айламазян, бывший глава Института акушерства и гинекологии имени Отта.