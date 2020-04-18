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13:55

Путин поручил кабмину подготовить прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией

фото ЗакС политика Путин поручил кабмину подготовить прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией

Президент Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, поручение опубликовано на сайте Кремля.

К 20 апреля кабмин должен будет обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заразиться коронавирусом. Докладывать об этом правительству поручено ежедневно.

Также кабмин должен принять меры по формированию единого федерального резерва. В список войдут средства индивидуальной защиты для медиков, медицинское оборудование, лекарства, дезинфицирующие средства и другое.

На 18 апреля в России подтверждено 36,8 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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