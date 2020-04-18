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14:48

СМИ: Смольный готов организовать десятки КПП в Петербурге при введении пропускного режима

фото ЗакС политика СМИ: Смольный готов организовать десятки КПП в Петербурге при введении пропускного режима

Если в Петербурге будет введет пропускной режим из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, то на дорогах города появятся десятки контрольно-пропускных пунктов, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источник.

По данным издания, этот вопрос обсуждался на совещании вице-губернаторов. КПП могут представлять собой водоналивные барьеры для сужения магистрали, со знаками "Опасности", "Ограничение максимальной скорости", "Объезд препятствия" и, возможно, электронными табло.

Заниматься комплектованием КПП в случае решения их ввести будут действующие подрядчики в дорожной отрасли. Прежде всего – компании, которые занимаются разметкой. Источник сообщил, что на совещании обсуждали количество необходимых барьеров: около 800.

Накануне со ссылкой на источники сообщалось, что Смольный рассматривает возможность ввести в Петербурге пропускной режим по аналогии с Москвой, если ситуация с заражением коронавирусом будет ухудшаться.

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