В РПЦ инопланетян приравняли к бесам

Русская православная церковь отказывается признавать существование инопланетных цивилизаций, заявил глава синоидального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

"Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует", - приводит его слова "Интерфакс".

Иларион сослался на позицию, приведенную в книге богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза "Православие и религия будущего". В этой книге собраны свидетельства очевидцев, которые сталкивались с НЛО и инопланетянами, автор сравнивает их рассказы с историями о бесах, которые "существуют в изобилии в житийной литературе".

"Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить", - пояснил митрополит.

Вместе с тем Иларион пояснил, что РПЦ верит в существование ангелов и демонов. "Не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей", - добавил он.