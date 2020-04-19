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10:24

У 50 пациентов архангельской психбольницы обнаружили COVID-19

фото ЗакС политика У 50 пациентов архангельской психбольницы обнаружили COVID-19

Работница Архангельской государственной клинической психиатрической больницы заразилась коронавирусной инфекцией и продолжала ходить на работу: в результате персонал и пациенты медучреждения подхватили у неё данное заболевание

"На сегодня предварительно подтверждено уже более 50 случаев заболевания, еще порядка 100 тестов в работе. Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет", - рассказал о ситуации глава регионального управления Роспотребнадзора Роман Бузинов.

На данный момент больница закрыта на карантин.

Руководитель Министерства здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов уточнил, что карантинный корпус медицинского учреждения, где выявлен очаг заражения, будет частично перепрофилирован: один из этажей - под инфекционное отделение для лиц с инфекцией, второй - под обсерватор для тех, кто попал в круг контактов. 

Напомним, по данным на 18 апреля в РФ зафиксировано 36 293 случая заболевания COVID-19, 313 человек скончались.

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