18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:21

Количество заболевших COVID-19 в РФ увеличилось на 6060 человек: всего инфицированы 42 853

фото ЗакС политика Количество заболевших COVID-19 в РФ увеличилось на 6060 человек: всего инфицированы 42 853

За минувшие сутки количество россиян, заболевших коронавирусной инфекцией, побило новый антирекород, увеличившись на 6060 человек, информирует федеральный оперативный штаб. Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 выявлен у 42 853 граждан, 361 скончался, выздоровели 3291.

В Петербурге +114 подтверждённых случаев заражения (всего - 1760), в Ленинградской области - +29 заболевших (всего - 417). Обгоняет 47 регион республика Коми, в которой инфицирован 481 человек. В Мурманской области - 354 случая. 

По Северо-Западу в других регионах ситуация выглядит так (количество новых случаев):

Архангельская область — 68

Мурманская область — 33

Ленинградская область — 29

Новгородская область — 18

Калининградская область — 11

Республика Коми — 7

Республика Карелия — 4

Псковская область — 2

Всего в мире коронавирус выявлен у более 2,3 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 160 тысяч граждан, излечились - более 598 тысяч.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:51 Павильон в "Ленэкспо" начали перестраивать под мобильный госпиталь для больных COVID-19

13:12 "Посмотрите дальше своего патриотического пуза": Шнуров раскритиковал власти за режим готовности к ЧС

12:13 Путин о ситуации с коронавирусом: Всё будет хорошо с божьей помощью

11:07 Беглов и Дрозденко поздравили жителей двух регионов с Пасхой

10:24 У 50 пациентов архангельской психбольницы обнаружили COVID-19

18 апреля, 20:09 "Яблоко" передало медицинские маски больнице святого Георгия и детскому хоспису

18 апреля, 16:36 Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер после заражения коронавирусом

18 апреля, 15:51 ЛДПР призывает полицию помешать КПРФ возложить цветы к мавзолею Ленина

18 апреля, 14:48 СМИ: Смольный готов организовать десятки КПП в Петербурге при введении пропускного режима

18 апреля, 13:55 Путин поручил кабмину подготовить прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
13:51 Павильон в "Ленэкспо" начали перестраивать под мобильный госпиталь для больных COVID-19

13:12 "Посмотрите дальше своего патриотического пуза": Шнуров раскритиковал власти за режим готовности к ЧС

12:13 Путин о ситуации с коронавирусом: Всё будет хорошо с божьей помощью

11:21 Количество заболевших COVID-19 в РФ увеличилось на 6060 человек: всего инфицированы 42 853

11:07 Беглов и Дрозденко поздравили жителей двух регионов с Пасхой

10:24 У 50 пациентов архангельской психбольницы обнаружили COVID-19

18 апреля, 20:09 "Яблоко" передало медицинские маски больнице святого Георгия и детскому хоспису

18 апреля, 17:58 В РПЦ инопланетян приравняли к бесам

18 апреля, 16:36 Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер после заражения коронавирусом

18 апреля, 16:15 Муниципал: Певица-депутат Михальчик заработала за год 2 млн рублей

18 апреля, 15:51 ЛДПР призывает полицию помешать КПРФ возложить цветы к мавзолею Ленина

18 апреля, 14:48 СМИ: Смольный готов организовать десятки КПП в Петербурге при введении пропускного режима

18 апреля, 13:55 Путин поручил кабмину подготовить прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией

18 апреля, 12:58 И.о. замглавы Хакасии задержали при получении взятки в 2 млн рублей

18 апреля, 12:30 Муниципал: Прокуратура нашла нарушения в выплате зарплаты экс-замглаве администрации МО "Пороховые"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru