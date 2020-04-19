Павильон в "Ленэкспо" начали перестраивать под мобильный госпиталь для больных COVID-19

Один из павильонов выставочного комплекса "Ленэкспо" начали переоборудовать под размещение мобильного госпиталя для больных COVID-19: всего в помещении появится 544 койко-мест, пишет "Деловой Петербург".

Накануне о том, как должен пройти процесс, в формате видеосвязи побеседовали представители региональных Роспотребнадзора, МЧС и иных структур.

Отмечается, что уже началась закупка необходимого для обозначенной цели оборудования. Пока в павильоне возводят подобные выставочным ячейки. Работами заведует компания "ЭФ-Дизайн".

Добавим, 16 апреля депутаты Заксобрания предложили градоначальнику Александру Беглову существенно увеличить запас койко-мест интенсивной терапии с подключенными к ним аппаратами искусственной вентиляции легких за счет организации временных инфекционных госпиталей, в том числе на территории "Ленэкспо" и "Экспофорума". В качестве работников предлагалось привлечь временно незанятых сотрудников различных компаний, обладающих навыками оказания первой медпомощи (к примеру, стюардов).

В Петербурге официально известно о 1760 гражданах, подхвативших COVID-19.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.