В Горелово закрыли СИЗО №6: будучи в нём, фигурант дела "Сети" жаловался на побои

На территории посёлка Горелово в Ленинградской области прекращает свою работу следственный изолятор №6: этой информацией поделилась член Общественной наблюдательной комиссии Анна Оснач с изданием "Медиазона".

Пока на объекте продолжает функционировать туберкулезная больница, в которой держат арестантов, в том числе с подозрением на COVID-19. Остальные перевозятся в новые отделения "Крестов".

Правозащитники неоднократно называли СИЗО "пыточным". К примеру, фигурант дела "Сети"* Юлий Бояршинов, который провел в нем пять месяцев, рассказывал о случаях заболевания чесоткой, избиениях сокамерников, угрозах изнасилования, а также о перенаселении. Суд при этом счел условия его содержания удовлетворительными.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории Российской Федерации.