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16:00

"Но мы всё равно будем отмечать": Песков назвал "непростым" решением перенос парада Победы

фото ЗакС политика "Но мы всё равно будем отмечать": Песков назвал "непростым" решением перенос парада Победы

Владимиру Путину нелегко далось решение об отмене майского шествия в честь Дня Победы, заявил в эфире "России 1" его кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует РИА "Новости".

"Праздник [День Победы] святой для всех нас, святой для президента. Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение, но для него приоритетом является здоровье людей. Но мы всё равно все будем отмечать, как же 9 мая не отметить, это обязательно", - констатировал политик.

Напомним, о переносе парада Победы стало известно 16 апреля. Кроме победоносного шествия военных на Красной площади, на другой срок будут перенесены парады в регионах, акция "Бессмертный полк" и все другие запланированные массовые мероприятия. При этом Путин сообщил, что празднование планируется устроить хоть и позже, но всё равно в нынешнем году.

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16:00 "Но мы всё равно будем отмечать": Песков назвал "непростым" решением перенос парада Победы

15:14 Отлученный от РПЦ священник получил протокол за незаконный пасхальный ход по Невскому

14:42 В Горелово закрыли СИЗО №6: будучи в нём, фигурант дела "Сети" жаловался на побои

13:51 Павильон в "Ленэкспо" начали перестраивать под мобильный госпиталь для больных COVID-19

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12:13 Путин о ситуации с коронавирусом: Всё будет хорошо с божьей помощью

11:21 Количество заболевших COVID-19 в РФ увеличилось на 6060 человек: всего инфицированы 42 853

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