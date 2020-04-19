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16:51

Глава "Комитета против пыток" обратится в СК из-за конфликта "Новой газеты" и Кадырова

фото ЗакС политика Глава "Комитета против пыток" обратится в СК из-за конфликта "Новой газеты" и Кадырова

Председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин собирается обратиться с заявлениями в СК и Генпрокуратуру из-за очередного скандала, разразившегося между чеченским лидером Рамзаном Кадыровым и "Новой газетой".

"На мой взгляд, слова [Кадырова] содержат призыв к расправе и убийству. В Чечне механизм работает немного по-другому: Кадыров объявляет, кто его очень сильно раздражает, а дальше находятся десятки его фанатов, которые могут поступить так, как он, скажем так, разрешил. Такое в Чеченской республике уже бывало, и неоднократно", - рассуждает Каляпин в эфире стрима "МБХ медиа".

Ранее Кадыров обрушился с критикой на обозревателя "Новой" Елену Милашину, написавшую статью о том, что в республике якобы несколько больниц закрыты на коронавирусный карантин, а врачам, запертым там, якобы не хватает средств индивидуальной защиты. Кроме того, в материале говорилось о чрезмерно суровом отношении местных силовиков к нарушителям самоизоляции.

"Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!" - негодовал тогда Кадыров.

Некоторое время спустя Генпрокуратура обязала "Новую" удалить статью, обидевшую главу Чечни.

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15:14 Отлученный от РПЦ священник получил протокол за незаконный пасхальный ход по Невскому

14:42 В Горелово закрыли СИЗО №6: будучи в нём, фигурант дела "Сети" жаловался на побои

13:51 Павильон в "Ленэкспо" начали перестраивать под мобильный госпиталь для больных COVID-19

13:12 "Посмотрите дальше своего патриотического пуза": Шнуров раскритиковал власти за режим готовности к ЧС

12:13 Путин о ситуации с коронавирусом: Всё будет хорошо с божьей помощью

11:21 Количество заболевших COVID-19 в РФ увеличилось на 6060 человек: всего инфицированы 42 853

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