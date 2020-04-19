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17:59

Посольство РФ в Праге объяснило, почему не хочет упоминать имя Немцова в своём адресе

фото ЗакС политика Посольство РФ в Праге объяснило, почему не хочет упоминать имя Немцова в своём адресе

Посольство России в Праге пояснило, отчего не стремится использовать в качестве официального адреса площадь, ранее официально получившую имя политика Бориса Немцова: по словам пресс-службы дипведомства, текущее название в скором времени наверняка будет снова изменено.

В качестве основного будет установлен адрес консульского отдела на улице Коруновачни, расположенный в 400 метрах от центрального здания, ввиду того, что данное обозначение "является историческим, используется более ста лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима „площадь Бориса Немцова"".

Дипломаты уверены, что переименование площади имеет исключительно техническое свойство, а лица, лоббировавшие изменение, политически ангажированы.

Площадь перед посольством РФ в Праге была переименована 27 февраля - в последнюю годовщину убийства Немцова.

Отметим, площади, носящие имя российского политика, есть Вашингтоне и Вильнюсе, а в Москве после долгих бюрократических процедур открыли мемориальную табличку на доме, в котором он жил. 

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