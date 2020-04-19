Пасха-2020: Продажа свечей через забор и открыто-закрытые службы

Если в петербургских церквях, несмотря на пандемию и закрытие богослужений от прихожан, на Пасху можно было освятить куличи и яйца, то с этим возникли проблемы в областном городе Кудрово. Сутками за запертыми на цепь воротами самого большого из новых храмов Ленобласти наблюдали дружинники и местные муниципалы. Церковь предлагала пришедшим приобрести у нее собственные, уже освященные куличи.

Закрыт от своих и петербуржцев

К часу дня 18 апреля около десяти прихожан пришли к Храму святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Кудрово, чтобы освятить пасхальные яйца и куличи. Ворота храма были закрыты на цепь. Вместо священнослужителей верующих встречали сотрудники муниципальной администрации Заневского городского поселения (Кудрово входит в его состав) и народные дружинники с медицинскими масками на лицах.

- В связи с возникшей эпидемиологической ситуацией освящение не состоится, - предупреждал подходящих горожан замглавы администрации Владимир Гречиц.

Люди воспринимали новость адекватно, прорваться через забор никто не пытался и даже в долгие споры с представителями светских властей не вступал. Хотя вопросы у пришедших были. Ранее храм утверждал, что проведет освящение на улице, сообщение об этом все еще висело на доске объявлений рядом с воротами. Муниципальные служащие только разводили руками, мол, не мы это придумали, отнеситесь с пониманием.

- Последнего праздника лишили, - бросила в сторону муниципалов женщина лет 50. Это было самым жестким высказыванием в их адрес от прихожан в тот день.

Граничащее с Петербургом Кудрово находится в лидерах по числу зараженных коронавирусом среди населенных пунктов Ленинградской области. На утро 18 апреля таких случаев было зафиксировано 17. Соседняя деревня Новосергиевка, также относящееся к Заневскому поселению, уверенно и с большим отрывом занимает первое место. Здесь инфицировано 123 постояльца хостела для трудовых мигрантов. Об их заражении стало известно на неделе, предшествующей Пасхе, которую православные верующие отмечают как Страстную седмицу.

Рост количества заболевших заставил администрации районов Ленобласти отказать прихожанам в посещении служб. Изначально в регионе, в отличие от соседнего Петербурга, было лишь рекомендовано временно воздержаться от посещения храмов. До недавнего времени областные власти даже обсуждали возможность проведения богослужений на открытом воздухе. Однако руководители районов с большим количеством инфицированных на это не пошли.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский подписал распоряжение о временном закрытии храмов для прихожан 15 апреля. Комментируя свое решение в Instagram, он отметил в том числе, что опасается возможного наплыва в церковь петербуржцев:

"Еще один аргумент - в Санкт-Петербурге храмы закрыты. Значит, число желающих приехать к нам в район непредсказуемо".

Торговля через забор

Самый крупный из построенных в последние годы в Ленобласти православных приходов, способный вместить до 2,5 тысяч человек кудровский храм в итоге оказался более закрытым, чем петербургские. В городе на Неве, судя по отзывам в социальных сетях, проблем с освящением не возникало - где-то людей ненадолго пускали внутрь церквей, где-то окропили еду святой водой во дворах.

В Кудрово сотрудники и волонтеры храма в качестве альтернативы предлагали приобрести их собственные, освященные пасхальные наборы, а также свечи. Предложение пользовалось популярностью. Покупатели просовывали через решетку забора деньги, а в ответ, сверху им передавали наборы с куличами. Представители светских властей следили за этой процедурой с интересом, но не препятствовали. Дружинники проявили активность всего пару раз. Сначала, когда одна из прихожанок передала через забор свой кулич. Принявшая его сотрудница храма объяснила, что это пожертвование, не принять которое она не может. Вопросы отпали. И не возникли через несколько минут, когда было совершено еще одно пожертвование - мужчина передал через забор термопакет.

В следующий раз дружинники насторожились, когда к забору со стороны храма подошел его настоятель протоиерей Владимир Данкович. Он открыл ворота, чтобы пропустить внутрь замглавы администрации Гречица. За те секунды, что Гречиц подходил к священнослужителю, стоявшие у ворот верующие успели попросить благословения. Батюшка не смог отказать и дотронулся до голов нескольких прихожан. Дружинники замешкались было, а когда подошли к забору, инцидент уже был исчерпан. Протоиерей и муниципальный служащий, вновь завязав ворота на цепь, удалились в сторону храма.

Участвовавший в муниципальном патруле директор МКУ "Центр оказания услуг" Валерий Иванов рассказал ЗАКС.Ру, что его коллега Гречиц решил обойти территорию храма и убедиться, что там нет посторонних. Иванов пообещал, что дежурство у церкви в субботу и воскресенье будет круглосуточным, а муниципалы станут подменять друг друга.

В 22-00 в храме началось чтение деяний святых апостолов. Ворота оставались закрытыми. Не попавшие внутрь могли слушать проповедь дистанционно с помощью колонок, установленных на одном из подсобных помещений церкви. Большой популярностью это предложение не пользовались. Немногочисленные люди, пришедшие в ночь к храму надолго у него не задерживались - молились, крестились и шли дальше. Зато жители соседних домов жаловались в интернете на шум, доносящийся от православного храма. Звуки проповеди, действительно, было слышно даже в соседних дворах.

Петербургская митрополия: невозможное возможно

В то время, как в пригороде бдительно следили за передачей куличей через забор, во многих храмах Петербурга посетить "закрытые" богослужения оказалось не так уж сложно. Судя по отзывам в соцсетях, общее количество прихожан, сумевших попасть на ночную службу, может исчисляться сотнями. Муниципальный депутат МО "Южно-Приморский" Александр Чеснык выложил на своей странице "ВКонтакте" фрагмент службы в Иоанновской церкви, расположенной на территории Южно-Приморского парка. На видео видно, что в храме находится несколько десятков человек, все стоят вплотную друг другу. Оператору удается спокойно выходить и заходить в церковь. "Никаких средств индивидуальной защиты на входе никто не предложил", - комментирует мундеп.

Помочь попасть на пасхальные службы всем желающим обещали участники православного движения "Сорок сороков", ранее активно выступавшего против закрытия храмов для прихожан. Вечером 18 апреля в одном из постов "ВКонтакте" они отметили, что просьб о помощи приходит очень много.

Князь-Владимирский собор вел прямую трансляцию ночного богослужения на своей странице "ВКонтакте". Время от времени в кадр попадали молящиеся прихожане, а за кадром раздавались детские голоса. Присутствовавший на службе корреспондент "Комсомольской правды" сообщил, что ее посетили порядка 200 человек. Также верующих журналисты нашли в Спасо-Парголовской церкви и приходе храма Сергия Радонежского.

Сергей Еремеев