Женщину в Свердловской области оштрафовали за фейки о коронавирусе

Жительницу Асбеста оштрафовали на 20 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе в интернете, сообщает управление МВД по Свердловской области.

Женщина, работающая электриком, в группе "Типичный Асбест" в "Одноклассниках" сообщила о том, что в муниципальном образовании якобы зафиксирован случай заражения коронавирусом медика. Также она написала, что из-за границы в регион якобы прилетели более 200 человек, и они ходят по городу и "других заражают".

Сама женщина объяснила, что хотела припугнуть тех, кто не соблюдает режим самоизоляции. Судья судебного участка №4 признала ее виновной и оштрафовала на 20 тысяч рублей по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации).