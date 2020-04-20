СМИ: СК проверяет гендиректора "Адмиралтейских верфей" из-за дела погибшего в СИЗО Пшеничного

Следственный комитет Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении гендиректора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова, пишет 47news.

По данным издания, речь идет о материале проверки, выделенном из дела о хищении аванса Минобороны на разработку 3D-модели подлодки серии "Варшавянка": по этому делу был осужден предприниматель, владелец "НовИТ ПРО" Валерий Пшеничный, который умер в СИЗО. СК заявлял о его самоубийстве, хотя судмедэксперты обнаружили на теле следы пыток – ожогов, изнасилования и удушения.

"Адмиралтейские верфи" заключили контракт с "НовИТ ПРО" и 51-м Центральным конструкторско-технологическим институтом судоремонта на разработку 3D-модели подлодки. По данным издания, предварительное следствие полагает, что Бузаков при согласовании цены контракта знал "об отсутствии методических и нормативно-правовых актов, определяющих стандарты работ по трехмерному моделированию вооружения и военной техники, их трудоемкости и ценообразовании". Якобы он понимал, что рыночное регулирование в сфере такого моделирования отсутствует, и определение цены может быть произвольным, со ссылкой только на уникальность и сложность работ. Также полагается, что контракт был заключен в то время, как на предприятии не было специалистов, которые могли бы оценить и представленное обоснование цены, и результат работ.

В "Адмиралтейских верфях ситуацию не прокомментировали".

Пшеничного обвиняли в мошенничестве по делу о строительстве подлодки и создании трехмерного макета. По версии следствия, контракт с "Адмиралтейскими верфями" на сумму около 1,3 млн рублей был завышен на 100 млн.