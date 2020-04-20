Вице-губернатору Батанову поручили курировать комитет финансов

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов будет курировать комитет финансов, следует из постановления губернатора, опубликованного на сайте Смольного.

Теперь, согласно документу, Батанов отвечает за решение вопросов налоговой, финансовой политики Петербурга, разработку и исполнение городского бюджета, увеличение его доходов и оптимизацию.

Также Батанов будет обеспечивать взаимодействие Смольного с министерством финансов, Федеральной налоговой службой, Росфинмониторингом и федеральным казначейством.

Ранее комитет финансов курировал вице-губернатор Евгений Елин. Батанов после прихода вице-губернатора Максима Соколова курировал архивный комитет, комитеты по делам записи актов гражданского состояния, по делам Арктики, ГАТИ и Гостехнадзор.

В 2008 – 2015 годах Батанов возглавлял комитет финансов, пока ему на смену не пришел Алексей Корабельников. После этого Батанов стал вице-премьером правительства Калининградской области, а затем вернулся на работу в Петербург.

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