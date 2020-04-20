Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 47 тысяч человек

В России за последние сутки подтверждены 4268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших увеличилось до 47 121 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Почти половина новых случаев – 2026 – выявлены в Москве, еще 578 – в Подмосковье. В Петербурге прибавилось 86 заболевших, это ниже показателей прошлых дней.

46 человек заболели в Мурманской области, 37 – в Ленобласти, 24 – в Ямало-Ненецком автономном округе. В Калининградской области зафиксировано 12 случаев, в Новгородской и Коми – по 10, в Карелии и Псковской области – по 8. В Вологодской и Архангельской областях заразились по 7 человек.

За день умерли 44 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов увеличилось до 405. Выздоровели 3446 человек, из них 155 – за последние сутки. В штабе отметили, что среди новых заболевших почти половина – 1935 человек – не имели клинических проявлений болезни.