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10:53

Подозреваемого во взятке и.о. замглавы Хакасии отстранили от должности

фото ЗакС политика Подозреваемого во взятке и.о. замглавы Хакасии отстранили от должности

Исполняющий обязанности замглавы Хакасии Сергей Новиков отстранен от должности, сообщается на сайте регионального правительства.

Новикова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Ранее его задержали при получении 2 млн рублей. По версии следствия, чиновник требовал не менее 12 млн рублей от строительной компании за помощь с заключением контракта на строительство корпусов местного психоневролгического интерната.

"Конечно, окончательное решение о виновности вынесет суд, но могу сказать мое мнение. Если он действительно совершил это вопиющее преступление, наказание должно быть максимально суровым", - заявил глава Хакасии Валентин Коновалов, добавив, что "вор должен сидеть в тюрьме".

Новиков курировал в регионе министерство строительства и ЖКХ, министерство транспорта и комитет энергетики. Теперь за эти области будут отвечать другие чиновники.

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