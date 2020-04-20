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11:11

Смольный объяснил занятостью нежелание Эргашева выступить в ЗакСе

фото ЗакС политика Смольный объяснил занятостью нежелание Эргашева выступить в ЗакСе

Совет фракций петербургского Законодательного собрания 20 апреля не поддержал идею депутатов Бориса Вишневского и Максима Резника пригласить на ближайшее заседание городского парламента вице-губернатора по здравоохранению Олега Эргашева.

По словам Вишневского, хотя окончательное решение по этому вопросу так и не было принято, их поддержала лишь представительница "Справедливой России" Надежда Тихонова, а против выступили представители "Единой России" и Смольного.

- Нам сказали, что он так много работает, что ему даже некогда прийти в Законодательное собрание. С моей точки зрения, это отговорки. Все сейчас много работают. Чем больше открытой и публичной информации с трибуны ЗакСа, тем меньше сплетен. Мы этим интересуемся не из чистого любопытства, нам граждане каждый день по сотне вопросов задают о том, что происходит, что будет и почему не хватает средств защиты, - сообщил ЗАКС.Ру Вишневский.

Он также рассказал, что намерен внести депутатский запрос на имя губернатора Александра Беглова о доступности для населения средств индивидуальной защиты. 

Напомним, это уже не первая попытка депутатов ЗакСа вызвать на "парламентский час" вице-губернатора Эргашева. Его выступление даже было включено в повестку заседания 10 марта, однако чиновник на него не пришел, сославшись на занятость в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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