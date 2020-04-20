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11:35

СК грозит ответственностью за "дистанционные" оскорбления в адрес школьных учителей

фото ЗакС политика СК грозит ответственностью за "дистанционные" оскорбления в адрес школьных учителей

Увеличение числа видеороликов, на которых зафиксированны различные издевательства школьников над учителями в условиях дистанционного обучения, удостоилось внимания Следственного комитета. Силовое ведомство не намерено оставлять безнаказанными такого рода инциденты и в кооперации с Министерством просвещения займется изучением "подобных деструктивных материалов", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По мнению руководства ведомства, вызывающая тревогу тенденция говорит в том числе о проблемах воспитания в семье и, возможно, безответственности родителей.

"Еще большее недоумение вызывают подобные неэтичные и даже противоправные действия со стороны некоторых взрослых пользователей интернета, которые, казалось бы, должны понимать сложность нынешней ситуации и необходимость помогать детям и педагогам или, как минимум, не мешать им", - приводит цитату Петренко "Интерфакс".

Пресс-секретарь СК напомнила о существовании уголовной ответственности за оскорбления.

В связи с эпидемией коронавируса школы перешли на режим дистанционного обучения в середине марта.

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