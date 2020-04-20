18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:54

Суд приостановил рассмотрение дела Светланы Прокопьевой на неопределенный срок

фото ЗакС политика Суд приостановил рассмотрение дела Светланы Прокопьевой на неопределенный срок

Второй западный окружной военный суд приостановил производство по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, сообщил в Telegram руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Производство приостановлено на неопределенный срок из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Возобновить его могут при нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки.

Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за колонки в "Псковской ленте новостей". В материале журналистка рассуждала о мотивах подростка, который устроил взрыв у дверей здания ФСБ в Архангельске.

Союз журналистов Петербурга потребовал прекращения дела. В защиту Прокопьевой высказались "Репортеры без границ" и Совет при президенте по правам человека. Ее жалобу на давление со стороны государства рассматривает ЕСПЧ. Независимая лингвистическая экспертиза показала, что в колонке Прокопьевой нет признаков оправдания терроризма.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
16:19 С начала весны Беглов увеличил свою популярность в соцсетях

16:14 Горсуд оставил без движения иск о закрытии музеев и магазинов из-за коронавируса

15:46 Смольный и МВД договорились о ловле нарушителей режима самоизоляции

15:19 Приговор фигуранту "московского дела" Суровцева оставлен в силе

14:59 Шишкина предлагает Беглову упростить процедуру получения соцподдержки

14:32 Союз театральных деятелей просит власть помочь петербургским театрам

13:52 78 врачей и пациентов больницы в Екатеринбурге заразились коронавирусом

13:47 Муниципал: Сведения о доходах двух депутатов МО "Смольнинское" не были опубликованы

13:45 К толпе протестующих владикавказцев вышел глава Северной Осетии

13:24 Шлосберга переизбрали председателем псковского "Яблока"

13:16 Беглов утвердил выплаты заразившимся коронавирусом медикам Петербурга

12:39 Кадыров посетил инфекционную больницу в таком же костюме, что и Путин

12:29 СК изучает материалы о геноциде в финских концлагерях в Карелии в годы войны

11:59 Дмитриева добивается индексации пенсий для работающих пенсионеров

11:54 Суд приостановил рассмотрение дела Светланы Прокопьевой на неопределенный срок

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru