Суд приостановил рассмотрение дела Светланы Прокопьевой на неопределенный срок

Второй западный окружной военный суд приостановил производство по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, сообщил в Telegram руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Производство приостановлено на неопределенный срок из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Возобновить его могут при нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки.

Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за колонки в "Псковской ленте новостей". В материале журналистка рассуждала о мотивах подростка, который устроил взрыв у дверей здания ФСБ в Архангельске.

Союз журналистов Петербурга потребовал прекращения дела. В защиту Прокопьевой высказались "Репортеры без границ" и Совет при президенте по правам человека. Ее жалобу на давление со стороны государства рассматривает ЕСПЧ. Независимая лингвистическая экспертиза показала, что в колонке Прокопьевой нет признаков оправдания терроризма.