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12:29

СК изучает материалы о геноциде в финских концлагерях в Карелии в годы войны

фото ЗакС политика СК изучает материалы о геноциде в финских концлагерях в Карелии в годы войны

Следственный комитет начал проверку по факту уничтожения советских военнопленных в финских концентрационных лагерях на территории современной Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте СК.

Проверку по ст. 357 УК РФ (геноцид) начали после того, как управление ФСБ по Карелии рассекретило материалы об уничтожении военнопленных и мирного населения СССР в финских лагерях. Следователи изучают эти документы.

"По свидетельствам узников концлагерей, условия проживания, а также нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер, в результате чего за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети", - сообщили в СК.

После изучения материалов и "проведения отдельных проверочных мероприятий" будет дана правовая оценка этим событиям. В СК подчеркнули, что подобные преступления не имеют сроков давности.

Статья УК РФ о геноциде предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, пожизненное лишение свободы или смертную казнь. На последнюю в России действует мораторий.

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