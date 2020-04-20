Кадыров посетил инфекционную больницу в таком же костюме, что и Путин

Глава Чечни Рамзан Кадыров совершил визит в инфекционную больницу №4 в Грозном, о чем пишет местная редакция "Московского комсомольца". Облачился он при этом в ставший знаменитым желтый герметичный костюм: в аналогичном костюме ранее президент Владимир Путин посетил новую больницу в Коммунарке для "коронавирусных" больных.

"Врачи и не думают поддаваться стрессу, хоть и работают без выходных с первых дней начала пандемии", - описал чеченский лидер свои впечатления от увиденного, заметив также, что людей в медучреждении качественно кормят.

По словам главврача, из 76 пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены четверо.

Отметим, что в апреле разгорелся скандал вокруг публикации "Новой газеты", в которой шла речь о грубом обращении с гражданами, имеющими симптомы COVID-19. Кадыров требовал прекратить "античеченскую травлю", после чего под давлением Роскомнадзора статья была удалена с сайта издания.

С начала апреля республика в связи с пандемией коронавируса закрыта на въезд и выезд и, кроме того, в ней действует комендантский час.