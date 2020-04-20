Беглов утвердил выплаты заразившимся коронавирусом медикам Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах медицинским работникам, которые заразились от пациентов коронавирусной инфекцией, документ опубликован на сайте Смольного.

Как и сообщалось ранее, в случае заражения медработники получат от города компенсацию в 300 тысяч рублей. Если заражение повлечет за собой инвалидность – 500 тысяч, если заразившийся медик умрет, то его семье выплатят 1 млн рублей.

Ранее в Петербурге установили размеры региональных ежемесячных доплат для медработников, лечащих пациентов с COVID-19.

На 20 апреля в Петербурге зафиксировано около 1,9 тысяч случаев заражения коронавирусом. В начале апреля стало известно о заболевании нескольких сотрудников Александровской больницы. На карантин, кроме нее, закрывались Введенская больница и святого Георгия, сейчас они вновь принимают пациентов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.