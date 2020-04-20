Шлосберга переизбрали председателем псковского "Яблока"

Члены псковского "Яблока" собрались на отчетно-выборной конференции для принятия кадровых решений. Главой регионального филиала партии большинством голосов переизбрали Льва Шлосберга. Таким образом, его полномочия продлились еще на два года, передает "Псковская лента новостей".

На этот период его заместителями станут муниципальные депутаты, избранные по всему региону от "Яблока": Софья Пугачева, Светлана Василькова, Александр Конашенков и Дмитрий Пермяков. При этом Софья Пугачева, возглавляющая Новоржевский район области, вошла в федеральный совет партии.

Отмечается, что мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных мер предосторожности.

Шлосберг возглавляет региональную ячейку партии с 1996 года.