К толпе протестующих владикавказцев вышел глава Северной Осетии

Около 500 жителей Владикавказа собрались на стихийной уличной акции, требуя отмены введенных в Северной Осетии правил самоизоляции и разговора с главой республики Вячеслав Битаров, сообщает "МБХ Медиа".

Битаров вышел к согражданам из правительственного здания в окружении других чиновников и стал объяснять, что принимаемые меры вынужденные, а угроза заражения инфекцией COVID-19 для жителей - велика.

"Эту болезнь не я придумал. И лечение одно — сидеть дома. Во многих странах так сделали", - приводится цитата Битарова.

За демонстрантами наблюдает ОМОН. Начались первые задержания.