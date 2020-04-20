Шишкина предлагает Беглову упростить процедуру получения соцподдержки

Лидер петербургских эсеров Марина Шишкина официально обратилась к губернатору Александру Беглову, указав на сложности получения гражданами финансовой поддержки от государства в условиях пандемии коронавируса и закрытых учреждений. Политик предлагает упростить процедуру и сделать помощь горожанам оперативнее и доступнее.

"Город обязан пойти на упрощение бюрократических процедур в части получения предусмотренных законом мер социальной поддержки. Необходимо максимально задействовать ресурсы межведомственного информационного взаимодействия и определить временные упрощенные порядки назначения мер социальной поддержки в электронной форме", - пишет Шишкина.

Одна из главных проблем состоит в том, что новые получатели социальных выплат вынуждены заниматься сбором документов, что фактически нереально в условиях карантина и почти всеобщей чиновничьей "удаленки". В представлении Шишкиной, также следует сократить число документов, которые требуются от горожан для получения денег.

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