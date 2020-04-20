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15:19

Приговор фигуранту "московского дела" Суровцева оставлен в силе

фото ЗакС политика Приговор фигуранту "московского дела" Суровцева оставлен в силе

Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту "московского дела" Сергею Суровцеву, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Николая Фомина.

Сторона защиты собирается обжаловать это решение. Суд огласил только вводную резулятивную часть, без мотивировочной.

Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии общего режима после летних акций протеста в Москве. Его, как и других фигурантов "московского дела", обвинили в нарушении ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, на акции протеста 27 июля Суровцев ударил сотрудника Росгвардии "секцией металлического ограждения" и пытался "блокировать передвижение других правоохранителей".

Его арестовали 29 ноября, в день задержания. Следствие по делу завершили за полтора дня.

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