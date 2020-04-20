Смольный и МВД договорились о ловле нарушителей режима самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписали соглашение, согласно которому петербургская полиция начнет составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции, передает "Фонтанка.ру".

Теперь полиция должна будет выявлять нарушителей ст. 8.6.1 закона Санкт-Петербурга (нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).

Теперь за мероприятия с присутствием граждан, работу объектов розничной торговли, заведений общепита может грозить штраф до 4 тысяч рублей для граждан, 30-40 тысяч рублей для должностных лиц и 200-300 тысяч – для юридических. За повторные нарушения придется заплатить гражданам – до 5 тысяч рублей, должностным лицам – 40-50 тысяч, юрлицам – 300-500 тысяч.

Теперь подписанное соглашение должно пройти экспертизу в Минюсте и Минфине. Затем его утвердят в аппарате правительства, и документ подпишет премьер-министр Михаил Мишустин.

Аналогичное соглашение МВД подписало с мэрией Москвы 9 апреля.

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