С начала весны Беглов увеличил свою популярность в соцсетях

Петербургский губернатор Александр Беглов вырос на шесть позиций в регулярно составляемом рейтинге от мониторинговой компании "Медиалогия". На этот раз оценивался уровень читаемости и цитируемости глав регионов в течение марта. Беглов закончил первый весенний месяц на шестом месте.

Впереди него оказались глава Башкирии Радий Хабиров, глава Крыма Сергей Аксенов и привычная тройка лидеров - московский мэр Сергей Собянин, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В отличие от многих его коллег, в аналитическом отчете о Беглове ничего не сказано применительно к тому или иному конкретному событию марта.

Отметим, что за тот же отчетный период Беглов упал в рейтинге губернаторов-блогеров, покинув пятерку сильнейших.

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