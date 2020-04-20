Горсуд оставил без движения иск о закрытии музеев и магазинов из-за коронавируса

Горсуд Петербурга оставил без движения исковое заявление Олега Дубового, который просил признать недействительными несколько пунктов постановления Смольного о введении в Петербурге режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Дубовой просил признать недействующими пункты постановления приостановке учебы в школах и вузах, закрытии музеев, театров и других культурных и досуговых заведений, закрытии бассейнов и фитнес-центров, а также закрытие магазинов, кроме продуктовых, аптек и некоторых других организаций.

Суд зарегистрировал иск, однако оставил его без движения.

Ранее Горсуд вернул иск координатора "Весны" Богдана Литвина, который тоже пытался оспорить "коронавирусный" запрет на посещение парков и массовых мероприятий.