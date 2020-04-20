Вишневский предложил несколько вариантов присмотра за детьми на дистанционном обучении

Петербургский депутат Борис Вишневский обратился с официальным письмом к губернатору Александру Беглову, в котором он указывает на проблему школьников, остающихся без присмотра на дистанционном обучении, и на варианты ее решения. Речь идет об учащихся младших и средних классов, чьи родственники по тем или иным причинам не имеют возможности в рабочее и учебное время находиться дома.

По мнению "яблочника", стоит дать семьям на выбор пять способов решить проблему. Во-первых, это дать возможность госслужащим взять официальный оплачиваемый отпуск. Во-вторых, эти же деньги можно выделять через социальное пособие - на случай, если родитель должен брать отпуск за свой счет. Аналогичной цели может также послужить предоставление больничного.

Кроме того, Вишневский рассматривает возможность создания "дежурных групп" в школе, аналогичных детсадовским, и, наконец, временное размещение детей в специальных пансионатах - при соблюдении всех санитарных мер предосторожности. Последний вариант для депутата привлекателен тем, что он даст рабочие места нуждающимся горожанам.

Напомним, что дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции по России ввели в середине марта.

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