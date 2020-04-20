18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:47

Резник предложил депутатам ЗакСа отложить выборы почетных граждан Петербурга

фото ЗакС политика Резник предложил депутатам ЗакСа отложить выборы почетных граждан Петербурга

Комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания 20 апреля рассмотрела кандидатуры на присвоение звания "Почетного гражданина Санкт-Петербурга", сообщила пресс-служба ЗакСа. Вручение почетного звания должно пройти накануне дня города, 27 мая.

Присутствовавший на заседании беспартийный депутат Максим Резник рассказал ЗАКС.Ру, что он выступил перед коллегами с предложением отложить выборы почетных граждан.

- Мне кажется, мы неадекватны происходящему, - объяснил Резник. - Вряд ли 27 мая будет спад [пандемии], а мы в это время планируем выбирать почетных граждан. Но при этом у нас нет времени послушать [вице-губернатора по здравоохранению Олега] Эргашева. Как можно это считать адекватным поведением? Мне кажется, мы неадекватно выглядим.

Депутат напомнил, что годом раньше, когда ничто не мешало выбрать почетных петербуржцев, единороссы этого делать не захотели, сославшись на формальные претензии юридического управления ЗакСа к заявкам кандидатов. Резник уверен, что в дни борьбы с коронавирусом городскому парламенту необходимо в первую очередь работать в качестве проводника информации от власти к населению: приглашать на заседания чиновников Смольного и задавать им вопросы о ситуации в городе.

- Давайте станем проводником этой информации. Это будет нормальный брифинг, посвященный одному вопросу. Только не брифинг в СМИ, а парламентский брифинг. Мы могли бы наладить информационный обмен, чтобы не было паники, - продолжил парламентарий.

Напомним, на должность почетного гражданина Петербурга претендуют четыре человека. Это начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин, народная артистка СССР Эдита Пьеха, поэт-песенник Илья Резник, директор федерального Центра сердца, крови и эндокринологии им. В. Л. Алмазова Евгений Шляхто. Почетное звание присваивается одному или двум претендентам. Последние два года большинство депутатов ЗакСа отказывались выбирать почетных петербуржцев.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:08 От Audi до апартаментов: Петербургские депутаты отчитались о доходах

16:49 Вишневский предложил несколько вариантов присмотра за детьми на дистанционном обучении

11:59 Дмитриева добивается индексации пенсий для работающих пенсионеров

11:11 Смольный объяснил занятостью нежелание Эргашева выступить в ЗакСе

17 апреля, 23:24 Годовой доход самого богатого депутата ЗакСа Петербурга сократился на 392 млн рублей

17 апреля, 16:25 ЗакС Петербурга снова пытается закупиться сувенирными часами

17 апреля, 11:29 Вишневский потребовал от Смольного не вводить пропускной режим в Петербурге

16 апреля, 20:52 Макаров: Перенос парада не повлияет на душевный трепет утром 9 мая

16 апреля, 20:02 Помощникам петербургских единороссов велели искать истории о героях из народа

16 апреля, 17:20 Амосов хочет расширить меры по избавлению бизнесменов от арендной платы


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
20:59 В Петербурге сменился начальник жилищной инспекции

20:28 В Смольном технически готовы к пропускному режиму

19:57 Территория "Ленэкспо" примет петербуржцев с подозрением на коронавирус

19:27 Муниципал: Депутаты МО "Южно-Приморский" требуют выплатить по 50 тысяч всем работающим гражданам

19:08 От Audi до апартаментов: Петербургские депутаты отчитались о доходах

18:59 Выплаты к 75-летию Победы получат более 340 тысяч петербуржцев

18:55 Главреды петербургских СМИ просят Беглова оперативно сообщать о ситуации с коронавирусом

18:45 За месяц до освобождения осужденного за госизмену Кравцова продолжают держать в ШИЗО

18:30 Кампания "НЕТ" проведет онлайн-митинг "За жизнь"

17:58 Смольный отложил мероприятия ко Дню памяти погибших в радиационных авариях до ноября

17:58 В выходные чиновники составили 73 протокола на гуляющих в неположенных местах

17:23 "Коммунисты России" ждут согласования первомайского митинга на 50 человек

17:18 "Нечем кормить кота": Петербуржцы протестуют против самоизоляции в "Яндекс.Картах"

17:11 Фигурант "московского дела" Чирцов вышел на свободу

16:49 Вишневский предложил несколько вариантов присмотра за детьми на дистанционном обучении

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru