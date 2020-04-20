"Коммунисты России" ждут согласования первомайского митинга на 50 человек

Петербургская ячейка "Коммунистов России", несмотря на пандемию и режим повышенной готовности, рассчитывает на то, что Смольный даст добро на их заявку. Они добиваются проведения первомайского митинга на площади Ленина, подчеркивая, что режим самоизоляции действует пока только до 30 апреля включительно. Мероприятие, если его согласуют, должно пройти под знаком социальных требований.

"Социальная ситуация очень острая и нам необходимо озвучить требования трудящихся к городской власти, ведь экономическое положение людей ухудшается каждый день. Но мы планируем не более 50 человек-участников митинга, пожилых людей попросим остаться дома", - объявил лидер городского отделения коммунистов Сергей Малинкович.

Другие левые организации, КПРФ и РКРП, ранее подали отдельные заявки на первомайское шествие по Невскому проспекту. Демократическая оппозиция в этом году от проведения первомайских акций на улице воздержалась.

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