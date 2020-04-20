Смольный отложил мероприятия ко Дню памяти погибших в радиационных авариях до ноября

Комитет по социальной политике перенес мероприятия, посвященные Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, на конец ноября, сообщает Смольный.

Сделано это в связи с действующим постановлением о противодействии распространению коронавирусной инфекции в Петербурге. С 26 апреля на 30 ноября перенесены митинг и торжественная церемония возложения цветов к памятнику "Жертвам радиационных аварий и катастроф" в парке имени академика Сахарова и памятным знакам, посвященным ликвидации последствий катастрофы в Чернобыле.

30 ноября – день ввода в эксплуатацию объекта "Укрытие", воздвигнутого над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, отметили в Смольном.