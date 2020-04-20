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19:08

От Audi до апартаментов: Петербургские депутаты отчитались о доходах

В 2019 году большинство депутатов Законодательного собрания увеличили свои годовые доходы, судя по опубликованным 17 апреля декларациям. Основная часть парламентариев вместе с супругами обзавелись новыми автомобилями и недвижимостью. Однако есть в ЗакСе и те, кто потерял в доходах. 

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Самые-самые

Самым богатым депутатом Законодательного собрания все еще остается бывший предприниматель и ныне представитель КПРФ Александр Рассудов, несмотря на значительное падение его годового дохода в 2019 году. Он сократился на 392 млн рублей до 120,9 млн рублей.

Перечень совместной собственности Рассудова и его супруги тоже сократился на один земельный участок на 18,6 тысяч кв.м. Теперь у пары осталось только пять участков земли общей площадью в 74,3 тысяч кв.м.

Отдельно от жены депутат владеет долями в трех квартирах, машино-местом и пятью нежилыми помещениями, одно из которых появилось только в 2019 году. Из двух машин Рассудова остался только Land Rover, а Мерседес GL350 больше в документе не указан.

Доход супруги парламентария за 2019 года вырос более чем в три раза с 18,4 млн рублей до 69,79 млн рублей. На месте остались ее автомобиль Land Rover и недвижимость, включая апартаменты и машино-место в Испании. 

В разговоре с ЗАКС.Ру депутат в очередной раз заявил, что подаваемая госслужащими декларация о доходах не отражает реального положения дел.

- Декларация, которая представляется в налоговые органы, реально отражает экономическую ситуацию. Та декларация, которая подается государственными служащими, к нормальному описанию экономики не имеет ровным счетом никакого отношения. Она как пуста и для борьбы с коррупцией, как показали случаи со всеми арестованными губернаторами, полковниками МВД и ФСБ, так и абсолютно не имеет никакого отношения к реальному положению дел. Поэтому я не знаю, кто что решил, чего у меня больше, а чего у меня меньше, - заявил Рассудов.

Самым же "бедным" среди депутатов остается член ЛДПР и бывший футболист клуба "Динамо" Виктор Сысоев, хотя его доход за 2019 год вырос на 132 тысячи рублей до 2 млн рублей. За ним все также числится доля в квартире и Hyundai i30. Супруга депутата-футболиста "обеднела" на 561,8 тысяч рублей, ее годовой доход составил 736,6 тысяч рублей. 

Почти стабильное трио

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров отчитался о доходе в 4,1 млн рублей, что на 169 тысяч больше чем в 2018 году. Недвижимости у главы парламента так и не появилось, как и нового автомобиля - бессменной у спикера остается машина ГАЗ-2411 "Волга". 

Супруга Макарова свой доход тоже увеличила, но только на 13 тысяч рублей. Без изменений остался список ее недвижимости: 1/2 земельного участка и садового дома, а также две квартиры. Одна из них находится в пользовании спикера ЗакСа.

Вице-спикер петербургского парламента Сергей Соловьев "обеднел" на 1,1 млн рублей. В 2019 году его доход составил 2,65 млн рублей. Вице-спикер продолжает владеть долей квартиры, половиной земельного участка и 1/2 жилого дома. Последний Соловьев приобрел еще в 2018 году. 

Доход другого вице-спикера Анатолия Дроздова за 2019 год вырос на 108 тысяч рублей до 2,86 млн рублей. В остальном у депутата полная стабильность: все тот же автомобиль Nissan X-Trail и машино-место под него в паркинге. Живет Дроздов вместе с супругой в квартире в 90,9 кв.м, которая им не принадлежит. 

Новичок

Впервые декларацию как депутат ЗакСа шестого созыва подал руководитель фракции ЛДПР Павел Иткин. Он занял освободившееся место в парламенте после ухода Олега Капитанова в комитет по межнациональным отношениям Смольного. Депутатскую корочку Иткин получил 16 июля 2019 года. 

Он уже пытался пройти в ЗакС в 2016 году, но проиграл на выборах и возглавил контрольно-ревизионную комиссию ЛДПР в Петербурге. До политической деятельности Иткин работал в Российском научно-исследовательском институте "Электронстандарт" сначала программистом, а потом начальником IT-отдела. 

Доход либерало-демократа за 2019 год составил 9,2 млн рублей. Он полностью владеет двумя квартирами и долей в одной. У Иткина есть две машины SEAT Leon и Volvo XC60. Доход его супруги за 2019 год равняется 658,9 тысячам рублей. У нее доли в двух квартирах и Nissan Tiida. 

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Тачки на прокачку

В 2019 году ряд депутатов-единороссов с супругами решили обновить свой автомобильный парк. В частности, Андрей Горшечников отказался от Volvo XC70 и вместо нее теперь владеет Volvo V90. Новая машина дороже подержанной примерно на 2 млн рублей в зависимости от модификации. Горшечников за 2019 год увеличил свой доход на 747 тысяч рублей. Его достаток за 2019 год составил 3,2 млн рублей. 

Новый четырехколесный друг появился и у Юрия Бочкова. Свой минивен Volkswagen Transporter он поменял на Mercedes-Benz GL 350 CDI. В зависимости от комплектации и года выпуска "мерс" стоит около 1,5-3 млн рублей, а подержанный минивен уходит на рынке примерно за 1-1,5 млн рублей. Доход депутата за год вырос на 753 тысячи рублей до 2,9 млн рублей. 

Обновила свой автопарк жена депутата Юрия Гладунова. Она продала BMW X6 и ВАЗ 2101, а вместо них приобрела Audi Q8. Сам парламентарий личным автомобилем не обзавелся. Доход его за 2019 год тоже практически не изменился и сохранился на уровне 2,9 млн рублей, но его вторая половинка разбогатела на 2 млн рублей со 153,6 тысяч рублей в год. 

А вот супруга Алексея Цивилева пересела с Audi Q7 на Mercedes-Benz E 350. Депутат, как и его коллега Гладунов, машины не имеет, но продолжает держать в собственности земельный участок на 1,2 тысяч кв.м и жилой дом на 131,5 кв.м. Достаток Цивилева в 2019 года вырос на 126 тысяч рублей до 2,1 млн рублей. 

Супруга Евгения Никольского, ранее не имевшая автомобиля, стала хозяйкой Kia Rio, который стоит около 700-800 тысяч рублей, и при этом еще и увеличила доход на несколько тысяч до 709 тысяч рублей. Сам депутат тоже стал побогаче - на 147 тысяч рублей. Теперь его годовой достаток составляет 3 млн рублей. Он все еще владеет земельным участком с жилым домом, квартирой и автомобилем Kia Sorento.

Новое "гнездышко"

Беспартийный депутат ЗакСа Михаил Амосов в 2019 году обзавелся новой недвижимостью. Теперь у него не только доля в квартире на 126,3 кв.м, но и апартаменты площадью 27,9 кв.м, правда, помещение числится нежилым. Доход же парламентария увеличился на 787 тысяч рублей и составил 3,99 млн рублей. 

У другого беспартийного парламентария Максима Резника тоже появилась новая недвижимость - квартира в 25,1 кв.м. Его супруга же владеет уже не тремя, а четырьмя квартирами - площадь новой составила 33,7 кв.м. В рост пошел и доход Резника: он составил 2,19 млн рублей, что на 102 тысячи рублей больше дохода за 2018 год.

Депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев стал владельцем еще двух квартир в 66,8 кв.м и в 81,7 кв.м в придачу к уже имевшимся в 105,6 кв.м и 98,58 кв.м. Достаток парламентария в 2019 году вырос на 461 тысячу рублей до 2,7 млн рублей. 

Парламентарий от КПРФ Ирина Иванова разбогатела только на 64 тысячи рублей - ее достаток в 2019 году составил 2,48 млн рублей. Зато у нее появились баня, хозблок, сарай и гараж, а у супруга еще два сарая и хозблок. Это стало дополнением к уже имеющимся у Ивановой двум земельным участкам, жилому дому и четырем квартирам. 

Пополнил свой список имущества в декларации и депутат от Партии роста Сергей Трохманенко. Помимо квартиры в 39 кв.м и места в паркинге, у парламентария теперь есть земельный участок на 1361 кв.м. Увеличились и доходы Трохманенко на 118 тысяч рублей до 2,6 млн рублей. 

Супруга депутата-единоросса Андрея Анохина больше не распоряжается квартирой на 49,5 кв.м, но теперь в ее собственности жилье попросторнее - на 84,3 кв.м. Сам депутат сохранил свою долю в квартире на 64,3 кв.м, а достаток его в 2019 году упал на 584 тысячи рублей до 2,14 млн рублей.

Новую квартиру приобрела также жена депутата от "Справедливой России" Александра Егорова. Теперь помимо общей с мужем квартиры в 115,1 кв.м, у нее есть собственная жилплощадь в 75,1 кв.м. Егоров отдельно от жены владеет долей в одной квартире и гаражом, а доход его стал больше на 104 тысячи рублей и составил 2,3 млн рублей.

В гостях хорошо

Недвижимости за границей у депутатов и их вторых половинок не прибавилось. Парламентарий от "Единой России" Сергей Купченко владеет квартирой в 45,9 кв.м в Луганске. При этом, на территории России у парламентария больше нет дома и хозяйственной постройки, остались только два земельных участка (общая площадь 1,6 тысяч кв.м), квартира и сарай. 

Супруга парламентария от "Единой России" Игоря Высоцкого продолжает владеть квартирой в 132,49 кв.м в Чехии. По информации "Фонтанки", это жилье жена депутата якобы купила в 2011 году, но Высоцкий в декларации за тот год ее не указал. Он заявил, что квартира приобретена только в 2012 году и в соответствующей декларации она появится, как и произошло. 

В остальном декларация Высоцкого тоже практически не изменилась: все те же доли в двух земельных участках (общая площадь более 3,2 тысяч кв.м) и в двух квартирах. Доход парламентария в 2019 году вырос на 311 тысяч рублей и составил 3 млн рублей. 

У мужа главы фракции Партии роста Оксаны Дмитриевой все еще есть жилой дом на 99 кв.м в Греции, продолжает он владеть и квартирой на российской земле. Сама парламентарий перечень недвижимости тоже не изменила. У нее остались целая квартира в 162,2 кв.м, доля в квартире и нежилое помещение. При этом, доход Дмитриевой в 2019 году увеличился на 87 тысяч до 3,27 млн рублей.

В Европе жилье есть и у супруги депутата Рассудова. Она владеет апартаментами и машино-местом в Испании.  

София Саттарова


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