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18:59

Выплаты к 75-летию Победы получат более 340 тысяч петербуржцев

фото ЗакС политика Выплаты к 75-летию Победы получат более 340 тысяч петербуржцев

Члены семей, имеющих отношение к дню победы в Великой Отечественной войне 9 мая 1945 года, и просто пожилые граждане начали получать выплаты из городского бюджета по случаю надвигающейся юбилейной даты, сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Чиновники посчитали точное количество адресатов материальной помощи: их в городе 347 тысяч 183 человек. Большинство из них получит перевод на банковскую карту, а примерно трети получателей доставят деньги на дом.

Напомним, по 7 тысяч рублей должны получить инвалиды и ветераны ВОВ, граждане, работавшие на объектах противовоздушной обороны, блокадники, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей. Кроме того, деньги выдадут участникам разминирования объектов на территории СССР и территориях других государств с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года.

По 4 тысячи рублей полагается вдовам и вдовцам военных, погибших в период войны с Финляндией и Японией. По 3 тысячи рублей выделят горожанам, родившимся до 3 сентября 1945 года и не попадающим ни в одну из названных категорий.

Руководствуясь последними "коронавирусными" поручениями президента Владимира Путина, функционеры из городского правительства планируют рассчитаться с пожилыми гражданами до конца апреля.

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