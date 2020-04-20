Кампания "НЕТ" проведет онлайн-митинг "За жизнь"

Общественная кампания "НЕТ" анонсировала онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию, сообщается на страницах кампании в соцсетях.

Митинг будет посвящен теме мер, принимаемых руководством страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Организаторы считают, что в России "усугубляется кризис". Они намерены требовать "принять экстренные меры для спасения людей и страны во время кризиса, не нарушать права граждан под предлогом борьбы с эпидемией, объявить амнистию по ненасильственным преступлениям и отказаться от планов изменения Конституции".

Акцию хотят провести вечером 28 апреля. По словам организаторов, будут озвучены требования, выступят спикеры, все желающие могут прислать фотографии с плакатами по теме митинга, таким образом приняв в нем участие.

Кампания "НЕТ" выступает против внесения поправок в Конституцию. Их главная претензия – поправка об обнулении президентских сроков действующего президента. Эта поправка, в случае принятия, позволит президенту Владимиру Путину оставаться на посту до 2036 года.

В России пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Планировалось провести его в апреле, но пока оно отложено из-за эпидемии коронавирусной инфекции.